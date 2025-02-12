На Сахалине спасают 300 рыбаков, дрейфующих на льдине по Охотскому морю

Спасательная операция идет в эти минуты на Сахалине. Там на льдине застряли 300 рыбаков. Более ста из них уже удалось эвакуировать сотрудникам МЧС. Только единицы смогли перебраться на берег самостоятельно на снегоходах.

Огромная трещина образовалась на одной из рек внезапно. И разлом видно даже из космоса. Эти кадры прислали с международной космической станции. В спасательной операции задействовали вертолет Ми-8 и судно на воздушной подушке.

А ведь ранее экстренные службы предупреждали: выход на лед запрещен.

До этого 5-tv.ru рассказывал, что специалисты начали обследовать севший на мель у Сахалина китайский сухогруз.