В Бурятии задержали готовившего нападение на школу девятиклассника

В Бурятии задержали школьника, готовившего нападение на школу. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, подросток является учеником девятого класса. Представители правопорядка нашли у него схему образовательного учреждения. На ней были отмечены места предполагаемых взрывов и поджогов. Коме того, у подростка обнаружили инструкцию по изготовлению «коктейля Молотова».

Сейчас подростка отпустили домой под обязательство о явке.

Раннее 5-tv.ru писал о том, что ребенок погиб под завалами снега в Красноярском крае. Бездыханное тело девятилетнего мальчика нашли в сугробе в деревне Росинка. По данным правоохранительных органов, ребенок гулял с тремя друзьями на улице.

Дети развлекались, прыгая в заметенный снегом овраг с возвышенности. В один из таких прыжков мальчик не смог выбраться, так как произошло обрушение плотной корки снега.

Друзья погибшего школьника пытались найти товарища, но не смогли. Они вернулись домой, но испугались и не сообщили о произошедшем взрослым.