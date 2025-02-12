В Бурятии задержали готовившего нападение на школу девятиклассника

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 261 0

Правоохранители нашли у ученика план противоправных действий.

Подросток в Бурятии готовил нападение на школу

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Бурятии задержали школьника, готовившего нападение на школу. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, подросток является учеником девятого класса. Представители правопорядка нашли у него схему образовательного учреждения. На ней были отмечены места предполагаемых взрывов и поджогов. Коме того, у подростка обнаружили инструкцию по изготовлению «коктейля Молотова».

Сейчас подростка отпустили домой под обязательство о явке.

Раннее 5-tv.ru писал о том, что ребенок погиб под завалами снега в Красноярском крае. Бездыханное тело девятилетнего мальчика нашли в сугробе в деревне Росинка. По данным правоохранительных органов, ребенок гулял с тремя друзьями на улице.

Дети развлекались, прыгая в заметенный снегом овраг с возвышенности. В один из таких прыжков мальчик не смог выбраться, так как произошло обрушение плотной корки снега.

Друзья погибшего школьника пытались найти товарища, но не смогли. Они вернулись домой, но испугались и не сообщили о произошедшем взрослым.

-8° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
95.80
-0.98 99.20
-1.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:14
«Я очень ценю»: Трамп обратился с большой благодарностью к Путину
11:00
Котлеты на завтрак: учащиеся школы на Камчатке отравились в столовой
10:45
Винер уходит с поста главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике
10:36
«Один чудом спасся»: ВСУ убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино
10:32
ВС РФ активно продвигаются на северо-востоке Харьковской области
10:18
Голодный период: чего ожидать от Снежной Луны 12 февраля 2025 года

Сейчас читают

Печальный юбилей: почему Минским соглашениям не суждено было сбыться?
Путь к независимости: почему Алексей Гаврилов не набивается в друзья режиссерам
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год