Ядовитые слойки: что будет с отравившимися пирожками с ртутью москвичами

Оба пострадавших находятся в НИИ имени Склифосовского.

Следственный комитет взял на контроль ситуацию с отравлением двух москвичей пирожками. Выпечку пострадавшие купили в одной из пекарен. Внутри слоек, предположительно, оказалась ртуть. Почувствовав недомогание, мужчины вызвали скорую. Откуда в пирожках взялся тяжелый металл, и кто за это ответит, узнал корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Вход оцеплен лентой. На месте дежурят сотрудники полиции и следователи. Такое внимание к пекарне «Мельница» привлекла партия пирогов с ядовитой ртутью. На этих кадрах медик держит в руках отравленную слойку. Видно, как в пакете перекатываются несколько шариков серебристого цвета.

Юридический адрес пекарни расположен вот в этой квартире на севере Москвы. В обычной многоэтажке. Дверь никто не открывает. Здесь, предположительно, и проживает хозяин компании.

По нашей информации, владелец фирмы раньше занимался инженерными изысканиями — компания находилась в Красноярске. Пока известно о двух пострадавших в пекарне.

Мать Дмитрия Балакина Галина сообщила нам, что сын зашел в кафе со своим другом и вечером должен был вернуться с работы. В столице трудится инженером. Телефон не доступен со вчерашнего дня.

«Он в кафе ходит, он работает в Москве и ходит в кафе иногда в обед. Вчера вечером поздно пришел какой-то мужчина и сказал, что ваш сын отравился, находится в институте Склифосовского. Я думала, что промывание сделают желудка, ну и все», — поделилась мама пострадавшего Галина Балакина.

Второй пострадавший Сергей Герасимов. Оба они не сразу обнаружили опасную начинку. Вызвали скорую. Сейчас пациенты находятся в институте Склифосовского.

«Им незамедлительно начата дезинтоксикационная терапия, проводится кишечный лаваж и верификация диагноза. Состояние больных стабильное», — сообщил врач анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Сколов.

По одной из версий, всему виной мог стать человеческий фактор — ртуть попала внутрь выпечки якобы из-за ошибки пекарей. По другой версии, ядовитый металл мог оказаться в слойках неслучайно. Очевидцы подозревают конкурентов.

Самый главный вопрос — кто и где взял тяжелый металл. Его применение строго регламентируется технологическими нормами и используется только в очень узких областях промышленности.

«Сейчас это доступно только лишь сталкерам, либо специалистам экологического, либо санитарного профиля, которые имеют возможность в лаборатории, например. Но, еще раз, любое обращение даже с ртуть содержащими профессиональными термометрами в лабораториях аналитических строго регулировано», — поделился руководитель регионального отделения межрегионального союза «За химическую безопасность» Дмитрий Левашов.

Температура испарения ртути — около 18 градусов. Это единственный металл, который остается жидким при комнатной температуре. Отсюда и главная опасность. Ртуть быстро распадается на мелкие капли. А ее ядовитые пары быстро проникают в кислород.

«Ртуть имеет токсичность очень высокую. И проявляется как канцероген, тартаген и мутаген. На организм наш ртуть оказывать токсичное влияние. На все системы органов. Острое отравление ртутью начинается с таких симптомов уже после нескольких часов как очень сильная слабость, недомогания, головные боли», — сообщила врач-гастроэнтеролог Ольга Гаманова.

Следователям предстоит выяснить, как именно ртуть оказалась в выпечке, и кто ответственнен за отравление людей.