Церемония прощания с Олегом Стриженовым проходит в Москве

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 2 022 0

Отпевание проводится в храме Святителя Николая.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Стриженовым проходит в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве. Видео с места публикует 5-tv.ru.

Проститься со Стриженовым пришли его родные, коллеги и друзья. В том числе в храме были замечены телеведущие Лариса Гузеева, Елена Малышева, Леонид Якубович, народная артистка РСФСР Лариса Лужина.

Сын актера Александр Стриженов со слезами на глазах рассказал журналистам, что в последние часы жизни Олег Александрович позвал свою помощницу и попросил открыть дверь.

«Открой входную дверь, мама придет». Ну вот, пришла и забрала», — сказал Александр Стриженов.

Советский и российский актер театра и кино Олег Стриженов ушел из жизни в воскресенье, 9 февраля. Перед этим у 95-летнего артиста произошел ишемический инсульт, именуемый инфарктом мозга. Его срочно госпитализировали. Врачам удалось стабилизировать состояние знаменитого пациента, но через несколько дней он умер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родственники Олега Стриженова отменили гражданскую панихиду. Желающие проститься с народным артистом СССР смогут сделать это во время отпевания в церкви.

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Церемония прощания с Олегом Стриженовым проходит в Москве

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