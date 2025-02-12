Больше ласки: как приучить кошку к лотку

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 34 0

Зоопсихолог Баринов: спреи с феромонами помогут приучить кошку к лотку

Больше ласки: как приучить кошку к лотку

Фото: 5-tv.ru

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Важно хвалить животное за успехи, но не ругать за промахи.

Приучить кошку к лотку помогут специальные спреи с феромонами. Об этом информационному агентству URA.RU рассказал зоопсихолог Всеволод Баринов.

По словам специалиста, в особо тяжелых случаях привить питомцу привычку ходить в лоток помогут специальные спреи с феромонами. Однако многим кошкам достаточно обеспечить комфортные условия и проявить к ним достаточно терпения.

Для этого необходимо подобрать лоток по размеру животного, купить наполнитель без отдушек и определить для кошачьего туалета достаточно укромное место, желательно подальше от шумной стиральной машины.

Многое зависит от возраста и привычек вашего любимца. Если это котенок, то научить его будет достаточно просто.

«Как только котенок оказался у вас дома, покажите ему, где находится лоток. Аккуратно поставьте малыша в лоток и слегка пошуршите наполнителем его лапкой. Это поможет котенку понять, для чего нужен этот ящик», — инструктирует эксперт.

Необходимо какое-то время следить за поведением питомца. Когда замечаете, что он хочет в туалет, отнесите его в лоток. Еще важно не ругать за промахи. Но хвалить, гладить или угощать вкусняшками за послушание. Последний пункт относится к кошкам всех пород и возрастов без исключения.

Уличную взрослую особь приучить к «цивилизованному» туалету сложнее всего. Сперва выделите для животного отдельное пространство: комнату или большую клетку. Разместите там миску, лежанку и лоток. А дальше повторяйте алгоритм, схожий с тем, что применяют для котят. Процесс это будет более долгий, до нескольких недель, предупреждает эксперт. Однако рано или поздно данная привычка у кошки выработается.

Если взрослое домашнее животное вдруг начинает ходить мимо лотка, то стоит обратиться к ветеринару. Велика вероятность того, что ваш питомец болен или испытывает сильный стресс. В последнем случае постарайтесь уделить хвостатому любимцу больше внимания.

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Больше ласки: как приучить кошку к лотку

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