Патрушев: в Самарской области построят семь объектов обращения с ТКО за 18 млрд

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 30 0

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе встречи обсудил с губернатором Самарской области вопросы экологии региона.

Патрушев обсудил с губернатором Самарской области вопросы экологии региона

Фото: government.ru/официальный сайт правительства РФ

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Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев обсудил с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым вопросы экологии региона. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства в своем Telegram-канале.

«В Самарской области планируется реализовать семь комплексных объектов с общим объемом инвестиций около 18 миллиардов рублей», — говорится в публикации.

Вице-премьер также сказал о системной важности решения вопроса в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Помимо этого, на встрече обсуждались вопросы о качестве работы региональных операторов, обеспеченности территорий контейнерами и площадками под них, а также наличия спецтехники.

Также в процессе создания комплексных объектов по обработке отходов рассматривалось участие публично-правовой компании (ППК) «Российский экологический оператор».

Кроме того, Патрушев провел заседание Инцидента «Очистные сооружения», в котором приняли участие представители Минприроды, Минстроя, Росприроднадзора, а также представители Федерального Собрания и главы регионов.

Вице-премьер отметил, что работа в рамках двух его федеральных проектов продолжается, несмотря на завершение национального проекта «Экология».

Патрушев отметил, что есть несколько положительных примеров регионов, когда очистные сооружения были созданы добросовестно и вовремя.

Он подчеркнул, что нужно разработать регламент межведомственного взаимодействия и порядок организации работ по строительству и реконструкции очистных сооружений, чтобы эффективно реализовать новый проект «Экологическое благополучие».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев заявил об увеличении товарооборота между РФ и Индией.

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