«Это было моей мечтой»: исполнительница хита «Сигма Бой» о своей популярности

Ради карьеры певице пришлось пожертвовать учебой, танцами и занятиями в музыкальной школе.

У исполнительницы хита «Сигма Бой» Светланы Чертищевой проблемы с учебой из-за популярности. О том, чем пришлось пожертвовать ради исполнения мечты, певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru на мероприятии «Вечерний звук».

«На самом деле, сложно. У меня почти каждый день какие-то мероприятия, приходится пропускать много учебы. Я сейчас перешла на домашнее обучение. У меня помимо обычной школы музыкальная школа и танцы. Мне грустно это все пропускать», — поделилась она.

Светлана также отметила, что, хоть ей и грустно пропускать занятия, она все же рада заниматься любимым делом. Больше всего певице нравится давать интервью и выступать на сцене. Она не ощущает себя мегазвездой, но все же очень довольна результатами своей работы.

«Это было моей мечтой. Сейчас я достигла своей цели. Конечно, я еще буду развиваться дальше», — рассказала Светлана.

Музыку для Светланы пишет ее отец. Певица отметила, что «Сигма Бой» — не первый ее мировой хит.

«Мне пишет музыку мой папа. У него очень хорошее вдохновение. Он всегда придумывает мне хитовые песни. Это уже не первый мой мировой хит. Получается, секрет песен — это мой папа», — заключила Светлана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что исполнительница хита «Сигма Бой» мечтает записать песню с Билли Айлиш.