Интереснее всего наблюдать за событиями на Украине. Там замаячила перспектива проведения выборов, и оживились пауки в банке.

Депутаты Евросолидарности блокировали трибуну Рады в знак протеста на введение пожизненных санкций и заморозку счетов их лидера — Петра Порошенко*. И он не единственный, кто уже попал под силовой прессинг.

Такие же санкции президент** Украины Владимир Зеленский ввел против Игоря Коломойского* и Виктора Медведчука. По решению суда сегодня переезжает в СИЗО начальник антитеррористического центра СБУ полковник Дмитрий Козюра. Его подозревают в работе на ФСБ, но в Киеве прекрасно знают, что это один из ближайших товарищей мэра Киева Владимира Кличко.

А поэтому и задерживал Козюру лично начальник СБУ, который до этого вручал ему награду.

То есть Зеленский начал тотальную зачистку всех, кто так или иначе может проявить интерес к этим выборам. Над схваткой пока остается главный соперник — бывший главком Валерий Залужный.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

** — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.