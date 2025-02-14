Опять нашли угрозу: в НАТО придумали миссию морского патрулирования

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Европейцы волнуются за свой суверенитет на Балтике.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bernd von Jutrczenka; 5-tv.ru

Где европейские страны нашли угрозу для своего суверенитета, так это на Балтике. В четверг стало известно, что государства-участники НАТО договорились о создании на Балтийском море миссии морского патрулирования. По аналогии с патрулированием воздушного пространства.

И тут не сложно догадаться, против кого действуют союзники. На дне Балтики загадочно рвутся кабели связи. Боевые суда начинают досматривать российские и китайские танкеры. И понимают, что им просто нужно разрешение, чтобы беспрепятственно действовать в нейтральных водах. И вот появляется миссия НАТО.

А одновременно с ней и доклад российской компании, которая занималась ремонтом нашего поврежденного кабеля между Калининградом и Кингисеппом. Там есть очень непонятная деталь. Канал был поврежден в двух местах на расстоянии 40 километров. Специалисты говорят, что таких совпадений просто не бывает.

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