Опять нашли угрозу: в НАТО придумали миссию морского патрулирования

Где европейские страны нашли угрозу для своего суверенитета, так это на Балтике. В четверг стало известно, что государства-участники НАТО договорились о создании на Балтийском море миссии морского патрулирования. По аналогии с патрулированием воздушного пространства.

И тут не сложно догадаться, против кого действуют союзники. На дне Балтики загадочно рвутся кабели связи. Боевые суда начинают досматривать российские и китайские танкеры. И понимают, что им просто нужно разрешение, чтобы беспрепятственно действовать в нейтральных водах. И вот появляется миссия НАТО.

А одновременно с ней и доклад российской компании, которая занималась ремонтом нашего поврежденного кабеля между Калининградом и Кингисеппом. Там есть очень непонятная деталь. Канал был поврежден в двух местах на расстоянии 40 километров. Специалисты говорят, что таких совпадений просто не бывает.