Цена безопасности ребенка: чем опасно использование накладок вместо автокресел

Многие родители продолжают покупать такие устройства, желая сэкономить.

Штраф до 20 тысяч рублей теперь грозит торговцам детскими автомобильными системами безопасности, в том случае, если у них в магазинах продаются так называемые направляющие лямки. Некоторые продавцы уверяют, что эти треугольники защищают малышей в машине ничуть не хуже стандартных кресел.

На самом деле это просто накладки, не играющие никакой роли, да и согласно правилам дорожного движения, они не считаются средствами безопасности. Но из-за цены многие родители верят в обман. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Александр Сергеев.

Петербуржец Станислав Рахимов — отец троих детей. Впервые столкнулся с треугольными накладками на ремни безопасности, когда подрастал первый ребенок.

«Ремни идут по шею, он может задушить. Он болтается. Функционала нет. Нам показалось, что это достаточно небезопасное устройство», — рассказывает Станислав Рахимов.

Станислав говорит, сейчас замечает подобные накладки у многих знакомых. Старается отговорить их от покупки.

Многие родители продолжают покупать такие устройства, полагаясь на рекламные обещания продавцов. Так называемые адаптеры ремней безопасности позиционируются как удобное и безопасное решение для перевозки детей. На деле это не более, чем обман.

На этих кадрах специалисты Научно-исследовательского автомобильного института испытывают детскую треугольную накладку на ремни. В брюшную полость манекена закладывают кусок пластилина, который имитирует внутренние органы ребенка. Кресло разгоняют до 50 км в час, происходит лобовое столкновение.

Данная накладка не защитила манекен. Пластилин вдавился в позвоночник.

Именно после этих испытаний использование треугольников при перевозке детей решили запретить. Ребенок должен ездить только в детских каркасных креслах, автолюльках, также разрешены бустеры.

«Фактически на основании этого объема работы почти десять лет назад были внесены изменения в пункт 22.9 правил дорожного движения, который раньше подразумевал формулировку „иные средства“, сейчас это строжайше запрещено», — отмечает директор Центра испытаний НАМИ Денис Загарин.

Врачи, которым приходилось на практике сталкиваться с последствиями использования таких накладок, подтверждают: даже в случае легкого удара травм не избежать.

«Это резкое сгибание, которое ведет, например, к переломам позвоночника, к повреждению спинного мозга, к развитию неврологического дефицита в дальнейшем и к травме внутренних органов, например, к разрыву печени», — подчеркнул доцент кафедры оперативной хирургии педиатрического университета Артем Косулин.

Найти эти псевдоудерживающие устройства в офлайн-магазинах не так легко, зато на маркетплейсах торговля процветает. До официального запрета на использование мягких накладок — покупателей привлекали особенно активно.

Сегодня продавцов треугольных ремней начали штрафовать и привлекать к административной ответственности — у одних выявляют сертификаты, выданные непонятно кем. Другие хитрят, называя нелегальные накладки адаптерами или корректорами ремня безопасности, либо детским удерживающим устройством.

Росстандарт и Роскачество уже добились блокировки ряда таких продавцов на маркетплейсах, а данные некоторых бизнесменов переданы в МВД.

«Продолжают продавать по очень простой причине, потому что капитал, как известно, за 300% прибыли продаст даже ту веревку, на которую повесят. Точно так же с треугольниками это очень дешево», — заключил Денис Загарин.

Самое главное, что есть родители, которые по-прежнему не знают или не осознают, что погоня за дешевым удерживающим устройством может стоить жизни их ребенку.