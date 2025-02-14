«Мир, остановись!» — Катя и Волга об изменениях в музыкальной сфере

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 28 0

Катя и Волга считают, что музыкальные тренды не успевают за событиями в мире

Фото, видео: Красильников Станислав/ТАСС; 5-tv.ru

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«Завтрашний» хит выпускается прежде, чем люди успевают запомнить «вчерашний», уверены певицы.

Певицы Екатерина и Ольга Король не всегда успевают за изменениями в музыке. В мире, где ежедневно появляется множество новых песен, сложно дойти до по-настоящему качественных композиций, рассказали близняшки корреспонденту 5-tv.ru на мероприятии «Вечерний звук».

«Музыка всегда терпит изменения. Просто сейчас, наверное, мир ускорился. Потому что ускорились технологии. Мы быстрее живем, поэтому нам кажется: „Господи, мир, остановись, мы не успели!“. Мы еще не запомнили вчерашний хит, уже появился завтрашний», — рассказали певицы.

Они также отметили, что тренды в музыке не всегда успевают за нашей жизнью. Сейчас события происходит очень быстро. Создать песню, которая идеально впишется в информационную повестку, почти невозможно.

Певицы также рассказали, как бы они подошли к созданию композиции про бывшего молодого человека. Они не сомневаются, что песня про развалившиеся отношения — это всегда грустная мелодия и соответствующий текст.

«Песня была бы грустная, печальная, с элементами ресентимента. А как можно: „Милый мой бывший, ты мне безразличен“? Как писать песню про безразличие? Кого она зацепит, если она тебя даже не цепляет?» — заключили близняшки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Прилучного застали в компании длинноногих близняшек.

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