Кабальные условия: как 18-летних украинцев пытаются завлечь в ВСУ

Эфирная новость 27 0

Молодых украинцев пытаются завлечь в ВСУ кабальными условиями

Фото, видео: www.globallookpress.com/Anastasiia Smolienko; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Киевский режим предлагает молодежи добровольно стать пушечным мясом на фронте.

Тем временем молодых украинцев в возрасте от 18 до 25 лет, которые заключат контракты с ВСУ, обяжут служить исключительно в штурмовых частях и провести на передовой не менее полугода. Подробности программы приводит украинская «Судебно-юридическая газета».

Новобранцев ждут должности снайперов, гранатометчиков и разведчиков. То есть фактически самым молодым и неопытным предлагается стать пушечным мясом. Но за щедрое вознаграждение в 24 тысячи долларов.

Правда, и здесь есть нюанс. Сумма разбита на три части, и самая большая из них поступит уже после окончания контракта. А при невыполнении любого пункта соглашения придется вернуть всю сумму. Таким образом, украинскую молодежь привязывают к передовой кабальными условиями. Хотя на словах в своем промо-ролике Минобороны страны и рапортует о великолепных условиях службы.

 

 

 

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
91.03
-3.02 94.92
-3.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:41
В Москве девушка пыталась продать новорожденную дочь за тысячу долларов
9:29
Выжил чудом: футбольные ворота рухнули школьнику на голову в Москве
9:17
Каждый сам за себя? Каких правил стоит придерживаться на современном свидании
9:15
Можно обмануть судьбу: как пластические операции мешают найти вторую половинку
9:05
Встал на сторону России: Трамп назвал причину начала кризиса на Украине
8:52
Могут запретить исполнять хиты? Сергей Жуков борется за песни «Руки Вверх!»

Сейчас читают

Фильм «Красный шелк»: реальная история, которая определила будущее СССР и Китая
В ногу со временем: звезды на красной дорожке «Вечернего звука»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год