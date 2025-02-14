Киевский режим предлагает молодежи добровольно стать пушечным мясом на фронте.

Тем временем молодых украинцев в возрасте от 18 до 25 лет, которые заключат контракты с ВСУ, обяжут служить исключительно в штурмовых частях и провести на передовой не менее полугода. Подробности программы приводит украинская «Судебно-юридическая газета».

Новобранцев ждут должности снайперов, гранатометчиков и разведчиков. То есть фактически самым молодым и неопытным предлагается стать пушечным мясом. Но за щедрое вознаграждение в 24 тысячи долларов.

Правда, и здесь есть нюанс. Сумма разбита на три части, и самая большая из них поступит уже после окончания контракта. А при невыполнении любого пункта соглашения придется вернуть всю сумму. Таким образом, украинскую молодежь привязывают к передовой кабальными условиями. Хотя на словах в своем промо-ролике Минобороны страны и рапортует о великолепных условиях службы.