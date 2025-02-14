Глава Сахалина Лимаренко: при ЧП с китайским сухогрузом удалось избежать худшего

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Обследование показало, что загрязнений воды топливом нет.

Фото, видео: Михальченко Николай/ТАСС; 5-tv.ru

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А на Сахалине удалось избежать экологической катастрофы после того, как на мель сел китайский сухогруз. Как сообщил губернатор Валерий Лимаренко, сразу после ЧП 8 февраля были приняты все необходимые меры.

Судно обследовали и с воды, и с воздуха, в том числе с помощью беспилотников. А вокруг установили боновые заграждения и подпорные стенки, чтобы предотвратить разлив нефтепродуктов. И вот самая последняя информация: топливные баки не пострадали, загрязнений воды нет.

Дальнейшие действия власти региона обсуждают с собственником судна и добавляют, что готовы к любому развитию событий. Тем более что уже есть опыт с другим китайским сухогрузом, затонувшим у берегов Сахалина четыре года назад. Тогда собственники отказались утилизировать судно, и эту работу взяли на себя власти региона.

 

 

 

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