Самолет с госсекретарем США Рубио был вынужден вернуться в Вашингтон

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 20 0

У представителя Соединенных Штатов был запланирован визит в Германию.

Самолет с госскеретарем США Рубио возвращается в Вашингтон

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

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Самолет с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио, летевший из США в Германию, по техническим причинам вынужден вернуться. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Авиасудну, на борту которого находился чиновник, пришлось развернуться и начать возвращение обратно на объединенную базу Эндрюс под Вашингтоном. Причиной таких мер стали технические неполадки самолета.

Рубио летел из столицы США в Мюнхен. Из-за технических проблем воздушного судна визит в ФРГ и ближневосточный регион не отменяется. Госсекретарь вновь отправится в путь после замены самолета.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что госсекретарь США Марко Рубио назначен исполняющим обязанности руководителя Агентства по международному развитию (USAID). Какие-то функции ведомства останутся прежними, какие-то Рубио обещает преобразовать и согласовать с внешней политикой страны.

Также о пересмотре помощи иностранным государствам упоминал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Пока лидер США подписал указ о приостановке поддержки других стран.

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