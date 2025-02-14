Самолет с госсекретарем США Рубио был вынужден вернуться в Вашингтон
У представителя Соединенных Штатов был запланирован визит в Германию.
Фото: Reuters/Evelyn Hockstein
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Самолет с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио, летевший из США в Германию, по техническим причинам вынужден вернуться. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Авиасудну, на борту которого находился чиновник, пришлось развернуться и начать возвращение обратно на объединенную базу Эндрюс под Вашингтоном. Причиной таких мер стали технические неполадки самолета.
Рубио летел из столицы США в Мюнхен. Из-за технических проблем воздушного судна визит в ФРГ и ближневосточный регион не отменяется. Госсекретарь вновь отправится в путь после замены самолета.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что госсекретарь США Марко Рубио назначен исполняющим обязанности руководителя Агентства по международному развитию (USAID). Какие-то функции ведомства останутся прежними, какие-то Рубио обещает преобразовать и согласовать с внешней политикой страны.
Также о пересмотре помощи иностранным государствам упоминал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Пока лидер США подписал указ о приостановке поддержки других стран.
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