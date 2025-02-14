Актер и певец Роберт «Боб» Франклин Бингхэм, известный благодаря своему участию в рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда», скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает издание Popculture.

Причиной смерти артиста стали осложнения, появившиеся из-за коронавирусной инфекции.

Боб Бингхэм родился 10 октября 1946 года в Сиэтле, штат Вашингтон. Мировую популярность ему принесла роль первосвященника Каиафы в рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда».

Он участвовал в оригинальной бродвейской постановке, а также в одноименном фильме режиссера Нормана Джуисона. Кинокартина получила шесть номинаций на премию «Золотой глобус».

Во второй половине 1970-х артист решил неожиданно покинуть сцену и занялся предпринимательской деятельностью, он занимал руководящую должность на предприятии по производству застежек.

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