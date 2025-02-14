Российские силы освободили Дачное и Зеленое Поле в ДНР

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 28 0

Наши бойцы продолжают вытеснять националистов с территории Донбасса.

Российские силы освободили населенный пункт Дачное в ДНР

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Вооруженные силы (ВС) России освободили еще два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Как сообщили в Минобороны страны, под контроль нашей армии перешли Дачное и Зеленое Поле.

По информации ведомства, с 8 по 14 февраля подразделения группировки войск «Центр» освободили четыре населенных пункта, среди которых и Зеленое Поле.

В этот период Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боев потеряли на данном направлении до 3730 боевиков, три танка, включая танк Leopard, и другую военную технику.

Населенный пункт Дачное же освободили подразделения группировки войск «Южное». За аналогичный период бойцы взяли под контроль два поселка, в числе которых и вышеупомянутый. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1325 боевиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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Российские силы освободили Дачное и Зеленое Поле в ДНР

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