Лифт с девушкой рухнул в здании на востоке Москвы

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 20 0

Инцидент произошел на Электрозаводской улице.

Лифт с девушкой рухнул в шахту в здании на востоке Москвы

Фото: Telegram/Столичный СК/skmoscowgsu

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Лифт с девушкой упал в шахту в здании на востоке Москвы, проводится проверка. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СУ) России по столице.

«Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве организована доследственная проверка», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, инцидент случился на Электрозаводской улице.

Пострадавшая получила травмы, ее доставили в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники СК проводят осмотр места происшествия.

Ранее в Уфе трое подростков упали вместе с лифтом с третьего этажа. Юные пассажиры зашли в лифт, который не захотел двигаться дальше третьего этажа. Во время поездки он внезапно остановился.

Подростки сразу же связались с диспетчером с помощью специальной кнопки, однако после неприятности не закончились. Внутри погас свет, а потом лифт и вовсе упал. К проверке причин инцидента подключилась прокуратура Кировского района города Уфы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленобласти мужчина упал в шахту лифта с шестого этажа и выжил.

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