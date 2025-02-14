Форум в большом городе: VK впервые проведет женский форум

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 0

Среди участников — Алена Долецкая, Юлия Меньшова, Екатерина Мизулина и еще более 80 экспертов из сфер спорта, культуры, медиа и бизнеса.

Форум в большом городе: VK впервые проведет женский форум

Фото: vk.com

Женский форум от VK пройдет в Москве 5 марта. Гостями «Форума в большом городе» станут блогеры, медиаменеджеры, авторы контента и креаторы, которые используют цифровые платформы для самореализации. Открытая трансляция мероприятия будет доступна в сообществе форума ВКонтакте.

В программу мероприятия войдут открытые диалоги и мастер-классы, которые раскроют темы общественно-политической деятельности, медиа, спорта, медицины, культуры и других сфер.

О том, как современные медиатехнологии влияют на развитие индустрии, расскажет директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. О развитии и эволюции культурного кода России поговорят первая солистка Мариинского театра Мария Хорева, директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Ольга Галактионова, актриса Анна Михалкова и публицист, журналист и креативный консультант Алена Долецкая. Глубже взглянуть на скрытые смыслы культурного кода России поможет Вика Чума, историк искусств.

Способами создания вовлекающего контента поделятся актриса и телеведущая Юлия Меньшова и Дарина Алексеева, главный редактор журнала «Москвичка». В дискуссиях примут участие и другие эксперты, формирующие медиапространство, бизнес-среду и культурную повестку.

«Форум станет площадкой для авторов, которые стремятся успешно реализовать себя в разных сферах жизни. Участники форума поделятся опытом о том, как находить баланс между различными направлениями деятельности и успешно в них развиваться», — заявили организаторы форума.

Мероприятие пройдет на площадке Киноконцерна «Мосфильм» по адресу: Москва, ул. Мосфильмовская, д. 1, стр. 44.

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