Минюст РФ внес в реестр иноагентов социолога Льва Гудкова

Минюст РФ внес в реестр иноагентов социолога и директор Левада-Центра** Льва Гудкова*. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

В список также попали журналисты Алексей Кунгуров* и Сергей Ауслендер*. Реестр пополнился пятью именами, в том числе внесены Борис Бондарев* и Никита Парменов*.

Также Минюст исключил из списка организацию «Журналист — иностранный агент», так как ООО была ликвидирована.

* — признан в РФ иноагентом

** — внесен реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента