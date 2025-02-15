В Абхазии начались президентские выборы

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 37 0

Предварительные результаты голосования будут известны 16 февраля.

Фото, видео: ЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

В Абхазии начались досрочные выборы президента республики. Избирательные участки открылись в восемь часов утра по московскому времени. 5-tv.ru публикует кадры с места.

Для проведения голосования оборудовано 152 пункта в Абхазии, а также два в России, они расположены в Москве и Черкесске. Голосование завершится в 20:00, предварительные результаты огласят 16 февраля.

В выборах участвует пять кандидатов. Это бывший вице-президент республики Бадра Гунба, экс-министр экономики Адгур Ардзинба, бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, экс-председатель контрольной палаты республики Роберт Аршба и председатель правления Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.

Досрочные выборы президента Абхазии начались после отставки предыдущего главы государства Аслана Бжания. 

Ранее 5-tv.ru сообщил, как политический кризис в Абхазии ударил по туризму.

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