В Абхазии начались президентские выборы

В Абхазии начались досрочные выборы президента республики. Избирательные участки открылись в восемь часов утра по московскому времени. 5-tv.ru публикует кадры с места.

Для проведения голосования оборудовано 152 пункта в Абхазии, а также два в России, они расположены в Москве и Черкесске. Голосование завершится в 20:00, предварительные результаты огласят 16 февраля.

В выборах участвует пять кандидатов. Это бывший вице-президент республики Бадра Гунба, экс-министр экономики Адгур Ардзинба, бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, экс-председатель контрольной палаты республики Роберт Аршба и председатель правления Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.

Досрочные выборы президента Абхазии начались после отставки предыдущего главы государства Аслана Бжания.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как политический кризис в Абхазии ударил по туризму.