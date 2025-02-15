Российские силы освободили Березовку в ДНР

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 33 0

Наши бойцы продолжают вытеснять националистов с территории Донбасса.

Российские силы освободили Березовку в ДНР

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Березовка в Донецкой народной республике (ДНР). О ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса рассказали в Минобороны страны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Березовка», — сообщили в ведомстве.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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