Российские силы освободили Березовку в ДНР
Наши бойцы продолжают вытеснять националистов с территории Донбасса.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Березовка в Донецкой народной республике (ДНР). О ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса рассказали в Минобороны страны.
«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате решительных действий освободили населенный пункт Березовка», — сообщили в ведомстве.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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