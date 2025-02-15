Один из первых рэперов Самары Максим Ермолов погиб на СВО

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб известный рэпер Максим Ермолов, более известный под псевдонимом Шайн. Прощание с артистом прошло в его родном городе.

Свою музыкальную карьеру Максим начал еще в конце 90-х совместно со своим товарищем по прозвищу «Капа». Дуэт под названием «Собачья Стая» стал одной из первых самарских рэп-групп, достигнув весьма немалой популярности — в 1999 году они даже заняли первое место на фестивале Free Nation ’99.

Как сообщили друзья погибшего, на СВО тот отправился добровольно в декабре 2023 года. Погиб он в декабре 2024 года, однако о его гибели стало известно лишь спустя два месяца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что племянник стилиста Сергея Зверева погиб в зоне специальной военной операции.