Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США
Он состоялся по инициативе американской стороны.
Фото: © РИА Новости/МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио по инициативе американской стороны, сообщили в МИД России.
Была достигнута договоренность о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях.
Также глава МИД РФ и госсекретарь США отметили обоюдный настрой на взаимодействие по текущей международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, Палестины и на Ближнем Востоке в целом.
Помимо этого, Лавров и Рубио заявили о готовности добиться восстановления взаимоуважительного межгосударственного диалога.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что встреча Путина и Трампа может пройти в Саудовской Аравии в конце февраля.
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