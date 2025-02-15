Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио по инициативе американской стороны, сообщили в МИД России.

Была достигнута договоренность о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях.

Также глава МИД РФ и госсекретарь США отметили обоюдный настрой на взаимодействие по текущей международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, Палестины и на Ближнем Востоке в целом.

Помимо этого, Лавров и Рубио заявили о готовности добиться восстановления взаимоуважительного межгосударственного диалога.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что встреча Путина и Трампа может пройти в Саудовской Аравии в конце февраля.