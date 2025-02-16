Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области

В результате зверств киевского режима есть погибший и пострадавший мирные жители.
Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин
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Жительница Белгородской области погибла в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатора региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«От полученных ран она скончалась на месте до приезда медиков», — рассказал он.
Дрон Вооруженных сил Украины нанес удар по движущемуся автомобилю на автодороге Двулучное — Уразово, расположенной в Валуйском округе. Атака на гражданские транспортные средства ставит под сомнение соблюдение норм международного гуманитарного права и безопасность мирных жителей РФ, которые регулярно подвергаются опасности.
Гладков выразил искренние соболезнования родственникам и всем близким погибшей. Он подчеркнул, что такая утрата всегда оставляет глубокую рану в сердцах тех, кто остался. Жестокие убийства киевского режима мирных жителей РФ являются не только трагедией для тех, кто любил невинно убиенных, но и для всей страны.
Также известно, что в результате происшествия еще одна женщина получила травмы. Она находилась за рулем транспортного средства и получила сильные ушибы рук, а также баротравмы. Несчастную экстренно госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Курской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель.
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