Благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов, противник постоянно несет потери в живой силе и технике.

Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Запад» уничтожили расчеты АГС-17, пункты управления беспилотников и боевиков ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Самые яркие видео с фронта — смотрите в материале 5-tv.ru.

Благодаря оперативной корректировке артиллерийского огня с воздуха, расчеты гаубиц успешно поразили все цели. Это позволило пехоте продвинуться вперед и занять более выгодные позиции в районе проведения специальной военной операции.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.