Огромная крыса из папье-маше проплыла по каналам Венеции. Там открылся знаменитый на весь мир карнавал. Сотни украшенных лодок приняли участие в водном параде, который ознаменовал начало фестиваля и народных гуляний.

Крыса во главе колонны стала местной традицией. Город не одно столетие буквально кишит грызунами, поэтому жители с юмором обыгрывают давнюю проблему. Фигура крысы в итоге взрывается разноцветными конфетти.

Впереди — две шумных праздничных недели. Ожидается, что в Венецию приедут три миллиона туристов. Их ждут концерты, балы, маскарад с изысканными костюмами и, конечно, угощения.

По сути, карнавал является аналогом нашей масленицы. А само слово буквально означает «отказ от мяса». Затем у католиков начнётся Великий 40-дневный пост.