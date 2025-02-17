Вы подходите: пять качеств, которые работодатели ценят в сотрудниках

Многие компании предпочитают нанимать тех, кто хочет развиваться, и готовы предоставить для этого возможности.

Работа с искусственным интеллектом (ИИ) одно из тех качеств, что ценят в сотрудниках работодатели. Об этом изданию Газета.ру рассказали эксперты Роскачества.

По словам специалистов, можно выделить пять качеств, которые работодатели больше всего ценят в соискателях и младших коллегах. И умение работать с ИИ будет востребовано ближайшие несколько лет не только на российском рынке труда, но и на мировом.

Кроме того, важны и умение адаптироваться и быть гибким. То есть быстро переключаться между различными задачами, находить нестандартные решения и легко осваивать что-то новое. Необходимо эффективно работать даже при быстро меняющихся внешних факторах.

При этом в Роскачестве подчеркнули, что важны не только навыки и качество выполняемой работы (hard skills), но и эмоциональный интеллект — коммуникация как внутри коллектива, так и с клиентами (soft skills).

Эксперты выделили и желание к саморазвитию. Работодатели хотят сотрудничать с теми, кто постоянно совершенствуется и повышает свою квалификацию. Нередко можно встретить компании, которые готовы оплачивать различные курсы или находить партнеров, предоставляющих скидки на свои программы.

Пандемия COVID-19 приучила многих работать из дома. Однако работодатели, по мнению специалистов, приветствуют готовность трудиться из офиса. А гибридный формат, когда сочетается удаленная и офисная работа, является наиболее эффективным вариантом.

Многие предпочитают не отвечать положительно тем, кто негативно высказывается о предыдущем месте работы, уверена директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

«Работодателей отталкивает, когда в резюме нет конкретных примеров профессиональных достижений и результатов. Такие компетенции как „ответственность“, „исполнительность“, „коммуникабельность“ без подтверждений с точки зрения нанимателя выглядят неинтересно и не выделяют вас на фоне других кандидатов», — пояснила Ганькина.

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