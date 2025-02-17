Российские военные освободили населенный пункт Фиголевка в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобожден населенный пункт Фиголевка Харьковской области», — указали в военном ведомстве.

«Западная» группировка также нанесла поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах нескольких населенных пунктов в Харьковской области, ЛНР И ДНР.

Потери ВСУ на данном участке фронта составили свыше 190 боевиков ВСУ, три бронетранспортера М113 американского производства, семь автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Ликвидированы были также два склада боеприпасов противника.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.