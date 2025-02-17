ВС РФ освободили населенный пункт Фиголевка в Харьковской области

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 47 0

Противник понес потери в живой силе и технике.

ВС РФ освободили населенный пункт Фиголевка в Харьковской области

Фото: Александр Река/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Российские военные освободили населенный пункт Фиголевка в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобожден населенный пункт Фиголевка Харьковской области», — указали в военном ведомстве.

«Западная» группировка также нанесла поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах нескольких населенных пунктов в Харьковской области, ЛНР И ДНР.

Потери ВСУ на данном участке фронта составили свыше 190 боевиков ВСУ, три бронетранспортера М113 американского производства, семь автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Ликвидированы были также два склада боеприпасов противника.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
17 февр
Российские военные освободили Свердликово в Курской области
17 февр
Год с освобождения Авдеевки: бойцы ВС РФ поделились деталями штурмовой операции
16 февр
ВС РФ поразили военные аэродромы, цех сборки БПЛА и объект энергетики на Украине
16 февр
«Стреляем очень точно»: российские войска расширяют зону контроля
16 февр
«Противник был шокирован»: ВС РФ за неделю освободили шесть населенных пунктов
15 февр
Российские вертолетчики сорвали ротацию боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
15 февр
Расчет ЗРК «Бук» отразил воздушное нападение боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
14 февр
Путин поручил разобраться с поиском без вести пропавших на СВО
14 февр
Российские танкисты уничтожили «опорник» боевиков ВСУ в ЛНР. Лучшее видео из зоны СВО
14 февр
Артиллеристы-десантники уничтожили миномет боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.31
-0.72 94.89
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:32
«Как так мальчик мог»: Муцениеце рассказала о напряженной встрече с сыном
13:20
«В очередной раз»: Лавров заявил об агрессии ЕС в отношении РФ на Мюнхенской конференции
13:11
Российские военные освободили Свердликово в Курской области
13:09
В Москве 80-летняя пенсионерка избила школьницу, пришедшую в гости к ее внучке
13:01
Президент ОАЭ встретился с первым вице-премьером России
12:52
Тихо и мирно не получилось: Алсу потребовала закрыть выезд из РФ для экс-супруга

Сейчас читают

К разделу Украины Трамп пригласил всех «право имеющих»
«Конечно»: Вэнс заявил о готовности приехать в РФ для переговоров по Украине
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год