ФСБ задержала замглавы Минцифры Ростовской области

|
Евгения Романова
Евгения Романова 38 0

В чем подозревают чиновника?

ФСБ задержала замглавы Минцифры Ростовской области

Фото: © РИА Новости/Максим Платонов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области задержали. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) УФСБ России по региону.

Отмечается, что под предлогом перехода на отечественное программное обеспечение (ПО) в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» Минцифры выделило деньги из бюджета. Ведомство заключило государственный контракт с ООО «Электронные офисные системы (Софт)» на оказание услуг.

Ущерб составил почти 60 миллионов рублей. Как уточнили в ведомстве, чиновника задержали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Его имя не указывается.

В понедельник, 17 февраля, стало известно также о задержании замгубернатора Ростовской области Константина Рачаловского. Как уточнили в УФСБ России по региону, в отношении него возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Ущерб от действий замгубернатора оценивается почти в 156 миллионов рублей.

Сейчас по данному делу проводятся следственные действия. Правительство Ростовской области содействует действиям правоохранителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд продлил арест фигурантам дела об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.31
-0.72 94.89
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:40
Песков раскрыл подробности о будущих переговорах с США в Эр-Рияде
13:32
«Как так мальчик мог»: Муцениеце рассказала о напряженной встрече с сыном
13:20
«В очередной раз»: Лавров заявил об агрессии ЕС в отношении РФ на Мюнхенской конференции
13:11
Российские военные освободили Свердликово в Курской области
13:09
В Москве 80-летняя пенсионерка избила школьницу, пришедшую в гости к ее внучке
13:01
Президент ОАЭ встретился с первым вице-премьером России

Сейчас читают

К разделу Украины Трамп пригласил всех «право имеющих»
«Конечно»: Вэнс заявил о готовности приехать в РФ для переговоров по Украине
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым