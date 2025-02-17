Задержан замгубернатора Ростовской области Константин Рачаловский

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 116 0

В отношении него возбуждено уголовное дело.

Задержан замгубернатора Ростовской области Константин Рачаловский

Фото: © РИА Новости/Екатерина Лызлова

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Правоохранители задержали заместителя губернатора Ростовской области — министра сельского хозяйства Константина Рачаловского. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

«Задержан заместитель губернатора Ростовской области — министр сельского хозяйства Константин Рачаловский. Проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство Ростовской области содействует следствию. Как уточнили в УФСБ России по региону, в отношении Рачаловского возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Ущерб от действий замгубернатора оценивается почти в 156 миллионов рублей, пишет ТАСС.

Прежде сообщалось, что ФСБ задержала директора Института открытого образования ЮУрГУ. Задержанный в период с сентября 2020 года по май 2024-го передал своему руководителю около 600 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Теперь проводятся следственные действия.

Ранее 5-tv.ru писал, что житель Крыма осужден на 13 лет колонии за государственную измену. Россиянин передавал СБУ информацию о местах базирования военной техники и личного состава ВС РФ.

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