Суд продлил арест фигурантам дела об убийстве генерала Кириллова

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 23 0

Двоих причастных к теракту против начальника войск РХБЗ задержали в Ингушетии 13 января.

Суд продлил арест двум фигурантам дела об убийстве генерала Кириллова

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Басманный суд Москвы продлил срок ареста Батухану Точиеву* и Рамазану Падиеву*, которые проходят по уголовному делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«Срок содержания под стражей Падиеву и Точиеву продлен до 17 мая», — передает он.

Двоих участников баталхаджинской** террористической группировки задержали в Ингушетии 13 января. По информации силовиков, они обеспечили квартирой и транспортом исполнителей теракта, выполняя задание украинских спецслужб.

Игорь Кириллов и его помощник погибли 17 декабря 2024 года. Трагедия произошла на Рязанском проспекте в Москве. Самодельное взрывное устройство заложили в самокат, который стоял рядом с подъездом, где жил Кириллов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Кириллов был настоящей костью в горле для русофобов на Западе, поскольку всегда говорил неудобную для них правду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд продлил арест сооснователю группы «Смысловые галлюцинации» Владимиру Бурдину.

* — внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России.

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