Европа планирует масштабную милитаризацию. Как узнало агентство Bloomberg, эта тема будет одной из главных на экстренном саммите в Париже, который сегодня собирает президент Франции Эммануэль Макрон.

Лидеры ЕС планируют разработать план «возрождения военной мощи». Стоит напомнить, заявления вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции — стали настоящим шоком для Европы.

Новая администрация Белого дома требует от союзников большей самостоятельности. При этом о новых оборонных расходах планируют объявить только после парламентских выборов в Германии. Они пройдут в воскресенье.

На первых дебатах сразу четырех кандидатов — главный фаворит по опросам Фридрих Мерц. Он также призвал немцев вооружаться.

«Готовы ли мы? Продвинулись ли мы вперед за последние три года? Мы, и моя партия тоже, страшно запустили Бундесвер с 2011 года. И теперь это нужно срочно исправлять», — сообщил кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц.

Дебаты длились в общей сложности два часа. Из них больше половины эфирного времени — уделили России и Украине. Так, действующий канцлер Олаф Шольц, представитель консервативного блока Фридрих Мерц и кандидат от «Зеленых» Роберт Хабек потребовали место за столом переговоров для Европы.

Напротив, лидер набирающей популярность «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель, приветствовала прямой диалог Москвы и Вашингтона. Вайдель подчеркнула, что ее партия выступала за это последние три года.