«Автодор» отменил штрафы за медленный проезд по трассе М-11 «Нева»

Эфирная новость 24 0

Нарушителей будет находить новая система, а добросовестным водителям наказание не грозит.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

«Автодор» отменил лимит времени на проезд по платной трассе М-11 «Нева». До этого водителям давали два часа на проезд участка, длина которого была меньше 50 километров.

Если он задерживался, например, на заправке, ему приходилось платить по максимальному тарифу. Как пояснили в компании, такие правила были нужны для борьбы с нарушителями.

Теперь тех, кто уклоняется от оплаты, будут находить автоматически. Добросовестным водителям штраф не грозит.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.31
-0.72 94.89
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:11
В Турции анонсировали встречу Зеленского и Эрдогана
18:06
«Погрузилась в кошмар»: королева Камилла топит горе в алкоголе
18:03
Лавров пошутил о Гренландии в ответ на вопрос об уступках по Украине
17:49
«Автодор» отменил штрафы за медленный проезд по трассе М-11 «Нева»
17:33
Польше — Львов, Венгрии — Закарпатье: Трамп дал старт «дележке» Украины
17:18
Сердце остановилось 25 раз: в Москве врачи провели уникальную операцию

Сейчас читают

К разделу Украины Трамп пригласил всех «право имеющих»
Год со дня освобождения: как сейчас выглядит Авдеевка
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год