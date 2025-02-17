Лавров пошутил о Гренландии в ответ на вопрос об уступках по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров шуткой отреагировал на вопрос международного корреспондента телеканала CNN Фредерика Плейтгена о «компромиссе» в контексте украинского конфликта. Пресс-конференция состоялась по итогам переговоров российского министра иностранных дел с сербским коллегой Марко Джуричем.

«Администрация Трампа заявила, что для достижения прочного мира и прекращения огня между Россией и Украиной обеим сторонам придется пойти на болезненные компромиссы и уступки», — попытался задать вопрос журналист.

«Вы про Данию с Гренландией?» — прервал его Лавров.

Дипломат задал этот вопрос с совершенно серьезным лицом. Журналист же посмеялся и предложил продолжить разговор на русском языке. Однако Лавров попросил его говорить по-английски. Дослушав вопрос, министр рекомендовал США изучать историю.

Президент США Дональд Трамп неоднократно демонстрировал намерения сделать Гренландию «частью США», чтобы якобы обеспечить национальные интересы американцев. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова.

Еще в декабре, комментируя назначение посла в Дании, Трамп подчеркнул, что контроль над Гренландией для Штатов — «абсолютная необходимость». Купить этот остров он хотел еще в 2019 году, однако провернуть сделку не удалось, Трамп получил отказ. В датском парламенте к претензиям американца относятся с осуждением, называя их «циничной политикой сверхдержавы».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров сравнил боевиков ВСУ с фашистами. Глава МИД РФ также категорически отверг уступку территорий Украине.