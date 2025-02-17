Генпрокурор РФ Краснов обсудил с коллегой из Анголы борьбу с киберпреступностью

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Встреча глав надзорных ведомств прошла в Москве.

Генпрокурор Краснов обсудил с коллегой из Анголы борьбу с киберпреступностью

Фото: Генеральная прокуратура РФ/ТАСС; 5-tv.ru

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов и его коллега из Республики Ангола Элдер Фернанду Питт Грош обсудили вопросы противодействия киберпреступности на встрече в Москве.

Краснов подчеркнул, что преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий представляют угрозу мировой безопасности, поэтому для борьбы с ними требуется скоординированный подход.

«Как вы знаете, в декабре прошлого года Генассамблеей ООН одобрен проект конвенции против киберпреступности. Подчеркну, это российская инициатива и возникла в стенах возглавляемого мною ведомства», — отметил Краснов.

Он призвал генпрокурора Анголы поддержать документ для скорейшего вступления в силу и применения на практике. Церемония открытия конвенции для подписания на высоком уровне пройдет летом в Ханое, напомнил российский генпрокурор.

По просьбе ангольских коллег в программу их визита в Москву включено посещение Университета прокуратуры РФ. Краснов также подтвердил готовность российских прокуроров прибыть в Анголу для проведения образовательных мероприятий по актуальным темам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генпрокурор Игорь Краснов поручил главам надзорных ведомств в регионах страны инициировать принятие закона о поддержке детей бойцов-участников спецоперации.

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