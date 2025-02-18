Мертвые души: среди американских «пенсионеров» обнаружены трехсотлетние долгожители

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В США как минимум 16 миллионов человек получают пенсию после своей смерти.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Новая американская администрация продолжает разоблачающее шествие не только по миру, но и по своей бюрократии. Сегодня был опубликован документ, содержание которого многими будет восприниматься как абсурд. Но это реальность. В США как минимум 16 миллионов человек получают пенсию после своей смерти.

Вот градация по возрасту. Можно предположить, что в Штатах почти пяти миллионам пенсионеров больше 100 лет. Но как вам три с половиной миллиона, которым больше 140 лет? Или тысяча, которым больше 220? Есть даже рекорд - одному больше 360 лет. И это лучший показатель уровня коррупции в американском пенсионном фонде.

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