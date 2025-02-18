В Николаеве родственники военнослужащих ВСУ устроили митинг в поддержку пленных и пропавших без вести.

Около 150 человек вышли на улицу города с фотографиями и простым требованием — вернуть своих близких домой. Некоторые рассказывают, что потеряли контакт с родными несколько месяцев назад, а кто-то несколько лет не получал известий.

Участники акции также напоминают, кто именно отнял у них сыновей и мужей — сотрудники ТЦК на службе у режима президента* Незалежной Зеленского. Однако Киеву, похоже, нет до этого дела, как и до урегулирования конфликта. Вместо этого в стране продолжается массовая мобилизация, а недавно в ряды ВСУ начали привлекать молодых людей от 18 до 25 лет.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.