Капитан Джек Воробей: Disney планирует вернуть Деппа в «Пираты Карибского моря»

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Disney планируют вернуть Джонни Деппа в «Пираты Карибского моря»

Фото, видео: www.globallookpress.com/z90; 5-tv.ru

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Во время суда актера с Эмбер Херд компания разорвала все контракты с Джонни Деппом. Голливудская кинозвезда назвала поступки партнеров — предательством.

Поклонники ждут, что актер Джонни Депп снова появится в образе легендарного Джека Воробья. В Голливуде обсуждают, что сценарий продолжения «Пиратов Карибского моря» уже якобы пишется.

Вот только пока неясно — есть ли шансы на примирение со студией. Во время суда с его бывшей женой Эмбер Херд компания Disney разорвала все контракты с актером. И когда суд встал на его сторону, уже Депп назвал поступки партнеров предательством.

Как пишут американские СМИ, сначала создатели шестой части хотели сделать главного персонажа в исполнении Марго Робби. Но это вызвало волну возмущения среди зрителей, которые посчитали, что без Деппа «Пираты» уже не те.

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