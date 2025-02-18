Роскошная форма для 62 лет: Деми Мур раскрыла секрет диеты

Актрисы тратит много энергии, даже просто лежа на диване.

62-летняя голливудская звезда Деми Мур поделилась секретом своего питания с поклонниками: актриса уже давно придерживается веганской диеты, основываясь на фруктах, овощах, бобовых и семенах. У такого подхода к рациону есть как плюсы, так и минусы. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, правильное планирование веганского рациона позволяет сделать его низкокалорийным. Однако, если в диету добавить орехи, сладкие фрукты или продукты с термически обработанным крахмалом, калорийность может существенно возрасти. В этом случае актриса, похоже, решает вопрос с помощью спорта.

«Деми Мур, насколько я знаю, очень интенсивно занимается спортом. Она тратит много калорий, плюс у нее мускулистое тело, которое само по себе потребляет энергию, даже если она просто лежит на диване», — объяснила Соломатина.

Преимущества веганского питания очевидны, и одно из главных — клетчатка. Она поддерживает нормальную работу кишечника, предотвращает запоры и помогает очищению организма. Также клетчатка действует как природный пилинг, удаляя излишки токсинов и улучшая пищеварение. Волокна оказывают пользу и для иммунной системы, а также поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.

«Клетчатка — это еда для полезных бактерий, которые размножаются, подавляют патогенные и условно-патогенные микроорганизмы», — добавила врач.

Еще одним плюсом веганского рациона является низкий гликемический индекс продуктов, что помогает поддерживать уровень сахара в крови и очищает организм от излишков жиров и токсинов. Включение зелени, богатой хлорофиллом, также способствует улучшению самочувствия. Диетолог рекомендует добавлять растительные жиры и белки, чтобы питание было сбалансированным.

Тем не менее, важно помнить, что такой рацион подходит не всем. Веганская диета может вызвать проблемы, если организм не в состоянии адаптироваться к изменениям в питании.

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