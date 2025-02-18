«Ничего не запрещаем»: как бодибилдер Юшкевич и экс-звезда Comedy Woman Борщева воспитывают детей

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 22 0

Бодибилдер Юшкевич: родители закладывают основу в своих детей

Фото, видео: 5-tv.ru

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Знаменитости стараются культурно развивать малышей «по максимуму».

Важно уделять время своим детям, именно родители закладывают в них основу. Об этом рассказал муж известной российской юмористки, бывшей участницы Comedy Woman Елены Борщевой — бодибилдер Валерий Юшкевич в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере мультфильма «Супергномы».

«Надо уделять время детям по максимуму. Конечно, в нашем трудном и занятном мире сделать это не так-то просто, но надо выбираться куда-то с детьми. Мы стараемся детские премьеры посещать. В этом месяце мы уже были на премьерах трех точно, а то и пяти может», — сказал он.

Так, Юшкевич и Борщева в этом месяце уже побывали на трех или даже пяти премьерах. При этом спортсмен отметил, что вместе с женой детям «ничего не запрещает, лишь там не было ничего плохого». Он привел в пример ролик школьницы на YouTube-канале. В видео девочка учит детей надкусывать губы, чтобы сделать их пухлыми.

По словам бодибилдера, сегодня люди пытаются привлечь к себе внимание с помощью треша, чего-то нестандартного и неправильного, а ведь негативное привлекает взор. При этом дети, отметил Юшкевич, к сожалению, не смотрят видео о том, как правильно делать уборку. Причем избежать такого треша в жизни своих чад невозможно.

«Просто все зависит от нас родителей. Если ты будешь конкретно что-то запрещать, это будет еще больше притягивать внимание. Мы же не все время к ней привязаны. Она будет этим заниматься в других местах. Соответственно где-то что-то мы всегда разрешаем, либо все обсуждаем. Все зависит от воспитания родителей. Мы закладываем в своих детей самые важные основы», — сказал он.

Артистка Елена Борщева растит вместе с супругом фитнес-тренером Валерием Юшкевичем двух дочерей: Марту и Уму. По заверению звезды, девочки похожи на нее чувством юмора, прекрасного и тягой к языкознанию.

Несмотря на положительные качества, как и у любых детей, Марта и Ума не всегда ведут себя хорошо. Борщева не считает правильным растить дочерей в полной строгости, но дисциплину находит важной составляющей воспитания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что близкие мужа Борщевой не верили в его успех. Несмотря на отсутствие поддержки со стороны родных, спортсмен все равно упорно шел к цели. А оказавшимся в такой же ситуации он дал несколько советов.

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