«Союзмолоко» сообщил о росте подделок сыра и сливочного масла

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Для решения проблемы предложено объединить систему госзакупок с системой «Меркурий», позволяющей отслеживать производителей и продавцов.

«Союзмолоко» сообщило о росте подделок сыра и сливочного масла

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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В сегменте госзакупок растет число фальсифицированной продукции, в первую очередь сыров и сливочного масла. Об этом заявили в Национальном союзе производителей молока («Союзмолоко»).

«При повышенном спросе на сырое молоко мы видим рост фальсификата в некоторых категориях, прежде всего в молокоемких, — это сыры и сливочное масло. Причем рост наблюдаем в сегменте госзакупок», — сообщил глава союза Артем Белов на круглом столе в Госдуме.

Для решения проблемы Белов предложил объединить систему госзакупок с системой «Меркурий», которая позволяет отслеживать производителей и продавцов. Таким образом продукцию, которая поставляется по госконтрактам, например, в детские сады или школы, можно будет «пробить» по ветеринарному сертификату. Это будет подтверждением того, что поставщик купил молоко, из которой произвел свою продукцию.

На круглом столе было отмечено, что система «Меркурий» подтвердила эффективность в период высокого спроса на сливочное масло, когда недобросовестные производители начали использовать растительные жиры вместо молочного.

В декабре прошлого года организации потребителей в России забили тревогу из-за того, что полки магазинов наводнил сырный суррогат. Эксперты выяснили, что производители ради экономии стали отходить от стандартных рецептов и разбавлять молоко растительными маслами. В итоге почти 40% сырной продукции в супермаркетах начал составлять суррогат.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как проверить сыр «Маасдам» на наличие пальмового масла.

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