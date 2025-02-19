Ремонт станции КТК после атаки ВСУ займет два месяца

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Из-за удара Украины прокачка нефти из Казахстана снизится на 30%.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Сегодня стало известно, что ремонт нефтеперекачивающей станции Каспийского трубопроводного консорциума, которую накануне атаковали украинские дроны, займет около двух месяцев.

Повреждения значительные — крыша, распределительное устройство, газотурбинная установка, кабели и резервуар с водой, два трансформатора. Этой теме сегодня даже уделил внимание президент на совещании с правительством. Он подчеркнул, что в консорциуме большая доля владения западных компаний, и при желании можно было бы найти вопросы решения санкционных ограничений и ускорить восстановление станции.

«По оценке экспертов эта атака беспилотников — это по сути ответ на обсуждения, которые состоялись на Мюнхенской конференции, ну и скорее всего это ответ Соединенным Штатам со стороны Украины относительно тех переговоров, которые были запланированы», — заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

«Это же не российская организация, это международная организация с теми акционерами, которых вы сейчас упомянули. И нефть, насколько я понимаю, по договорам о разделе продукции по сути принадлежит этим иностранным акционерам. Та нефть, которая перекачивалась по этому трубопроводу КТК, если они сами заинтересованы в восстановлении, то пусть, несмотря на все санкции, организовывают поставку необходимого оборудования. Сами себе же делают. Если что-то нужно со стороны российского правительства, прошу это содействие оказать», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Странное, конечно, решение Киева достучаться до Вашингтона ударными беспилотниками. Но так или иначе у них получилось, ведь пока будет идти ремонт, прокачка нефти упадет примерно на треть, а это может повлиять и на общемировые цены.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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