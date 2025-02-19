Курс доллара на межбанковском рынке упал ниже 90 рублей

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Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

Накануне состоялись переговоры России и США в Эр-Рияде.

Курс доллара на межбанковском рынке упал ниже 90 рублей

Фото: Zuma/ТАСС

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Стоимость доллара на межбанковском рынке упала ниже 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки «Финам».

По состоянию на 14:20 по московскому времени курс американской валюты упал до 89,125 рубля (минус 2,64%). Примерно через 20 минут доллар замедлил снижение и находился на уровне 89,98 рубля (минус 1,71%).

При этом курс евро на межбанковском рынке падал на 1,92%. Европейская валюта в тот момент установилась на отметке 93,804 рубля.

Центробанк России на 19 февраля установил следующий курс: 91,34 рубля за один доллар, а за евро — 95,67 рубля.

Следует отметить, что накануне такого падения курса, 18 февраля, состоялась встреча российской и американской делегаций в Эр-Рияде. Россию на ней представляли помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, США — госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ранее 5-tv.ru писал, что 12 февраля состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Они обсудили вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, обменом граждан и развитием сотрудничества между двумя странами. После этого курс доллара упал до 90 рублей, а евро — до 94,7 рубля.

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