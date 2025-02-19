Набиуллина предупредила о новой распространяемой мошенниками вредоносной программе

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 37 0

За последние полгода с ее помощью было совершено до 50% краж финансов у россиян.

Фото, видео: Донат Сорокин/ТАСС; 5-tv.ru

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Глава Центробанка Российской Федерации Эльвира Набиуллина предупредила россиян о новой системе хищения денег, которую придумали мошенники. Как сообщила чиновница, преступники используют вирусную программу, которая устанавливается на телефон и предоставляет удаленный доступ к нему.

«Мы закрываем одну брешь, мошенники находят другую. Мошенничество остается повседневной угрозой и одной из самых беспокоящих общество. Так, очень опасная тенденция возникла во второй половине прошлого года: начал распространяться вирус SpyNote с функцией удаленного доступа к телефону», — объяснила Набиуллина.

Опасность вируса заключается в том, что он маскируется под обычные программы и поначалу не попадается на глаза пользователю. Когда мошенники дожидаются нужного момента — они удаленно открывают банковское приложение и переводят себе все накопления жертвы.

По словам Набиуллиной, за последние полгода практически половина преступлений в сфере финансов было совершено именно через SpyNote.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что махинации с банковскими карточками становятся более изощренными.

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