Глава киевского режима не только хочет снаряды и сами комплексы, но и лицензию на их производство.

У Украины острая нехватка ракет для американских систем Patriot. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе брифинга, его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

Зеленский рассказал, что однажды ему позвонил командующий ВСУ и сообщил о нехватке ракет для Patriot для защиты украинского города. Тогда глава киевского режима обратился к США с просьбой не только предоставить снаряды, но и дать лицензию на их производство.

«Вы не хотите нашего присутствия, членства в НАТО, окей. Можно нам Patriot?» — сказал он.

Украинский лидер также добавил, что Киев не против получить от Вашингтона еще 20 систем Patriot в качестве «гарантии безопасности».

Кроме того, Зеленский заявил о начале обсуждений с Евросоюзом о возможном финансировании Вооруженных сил Украины в случае решения США отказаться от поддержки. По го словам, Европа готова взять на себя этот груз.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако Штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Зеленский официально уйдет с поста президента Украины. При этом на Западе уверены: глава киевского режима не хочет мира.