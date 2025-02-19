Украинский беспилотник атаковал служебный автобус в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Трагедия произошла в селе Колыхалино Валуйского округа. В результате удара погиб один мирный житель, также имеются пострадавшие.

«Еще одна террористическая атака по мирному населению нашей области. Снова случилась беда, самое страшное — погиб мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда медиков. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего. По предварительной информации, из пассажиров пострадала одна женщина», — сообщает губернатор в своем Telegram-канале.

Раненую женщину доставили в Валуйскую ЦРБ — ей уже оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО уничтожили два дрона ВСУ над Белгородской областью и Крымом.