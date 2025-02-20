Два самолета столкнулись в воздухе над аэропортом в Аризоне

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

Полиция Аризоны: два человека погибли при столкновении самолетов в Маране

Два человека погибли при столкновении двух небольших самолетов на юге Аризоны

Фото: www.globallookpress.com/Steven J. Kazlowski

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По меньше мере два человека лишились жизни.

В ходе столкновения двух небольших одномоторных самолетов на юге Аризоны погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба городской полиции.

«Полицейское управление Мараны в настоящее время находится на месте происшествия в региональном аэропорту Мараны… в связи со столкновением воздушных судов… Подтверждено, что два человека погибли, а оба самолета были одномоторными самолетами меньшего размера с неподвижным крылом», — сказано в сообщении.

Fox News заявили, сославшись на заявление Национального совета безопасности на транспорте, что крушение потерпели самолеты Cessna 172S и Lancair 360 MK II. Столкновение произошло в воздушном пространстве, отметили журналисты. Авария случилась в аэропорту города Марана. Эта территория не контролируется, на ней нет рабочей диспетчерской вышки. На борту самолетов находилось по два человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что самолет перевернулся при посадке в аэропорту Торонто. Причины аварии не были озвучены. Аварийный бригады быстро отреагировали на случившееся. Как минимум восемь пассажиров получили травмы.

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