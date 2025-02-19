Матвиенко провела переговоры с руководством Эфиопии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возглавила российскую делегацию, прибывшую в Эфиопию страну с трехдневным визитом. В состав делегации вошли сенаторы, а также представители 14 министерств и ведомств, крупных компаний и научных организаций. Подробности — в сюжете корреспондента «Известий» Алексея Прокина.

Небольшой культурно-этнологический экскурс перед началом переговоров на родине арабики. Мало того, что кофе пьют здесь уже тысячу лет, им очень гордятся, как и тем, что название напитка происходит из региона Каффа, где растет арабика. Поэтому кофе — такой же важный элемент протокола, как, например, торжественное подписание межгосударственных документов.

«Несколько видов кофе, печенья и попкорн, который, как считают эфиопы, придумали именно они. Колорит встречи российской делегации в местном парламенте словами не передать. Здесь пахнет благовониями, а пол застелен травой. При этом верхняя палата заседает справа, она называется также, как у нас, Совет Федерации. Нижняя — слева», — показал корреспондент.

Впрочем, чувствуется в Аддис-Абебе и русский дух, и не только из-за родственных связей Пушкина с Ибрагимом Ганнибалом. Дипотношениям двух стран, пусть и с перерывами — 127 лет. И спикер верхней палаты российского парламента в интервью местным СМИ важность этих отношений подчеркнула — особо. Так что никого не удивило, что встреча Валентины Матвиенко с премьером Эфиопии длилась сильно дольше протокола.

«Я хочу сказать, что благодаря усилиям глав наших государств, наших лидеров в последние годы российско-эфиопское сотрудничество получило мощный импульс, реальный. Такой активности и взаимодействия у нас ранее не было. Надо отметить, что взаимный товарооборот по итогам 2024 года вырос более чем в четыре раза», — отметила Матвиенко.

В Аддис-Абебе по улицам до сих пор ездят советские «копейки». А сейчас на каждом уличном экране реят российские флаги — так встречают нашу делегацию. При этом город называют африканским Брюсселем — здесь штаб-квартира Африканского союза. Сейчас как раз проходит саммит организации, рвался приехать и выступить Зеленский, но ему отказали.

«Африканские страны сказали, что его не приглашали и не ждали, у них есть своя повестка, и это тоже позиция. И, как они сказали, ни в коем случае не связано с вашим приездом — это наша позиция», — рассказала председатель Совфеда.

Главы министерств, ведомств, представители госкорпораций. Планы — самые серьезные. Глава Минздрава, например, приехал с гуманитарной миссий, привез в местный госпиталь российского Красного креста оборудование и медикаменты. Госпиталь работает здесь уже без малого 80 лет. Россия намерена его модернизировать и развивать в Эфиопии производство лекарств.

«Сегодня в нашей стране большое количество производителей как фармпрепаратов, так и медицинских изделий. Поэтому вхождение на рынок Эфиопии представляется интересным. И нужно учесть, что здесь высокая конкуренция, потому что на рынке присутствуют как западные страны, так и Индия, Китай. И для этого, конечно, в помощь наш медицинский центр», — заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Крепкий фундамент заложили еще советские инженеры. Советский союз реализовывал здесь крупные инфраструктурные проекты. Россия, вернувшись в Африку, продолжает начатое. А эфиопы — готовы открыть свои рынки.

«Мы намерены и дальше укреплять отношения с Россией, расширять спектр взаимодействия нашего сотрудничества, в том числе инвестировать в нашу дружбу и в наше партнерство», — заявил Агеньеху Тешагера, председатель Совета Федерации Эфиопии.

Экспорт, а в перспективе и производство минеральных удобрений. Нуждается в инвестициях и гидроэлектростанция, которую строили советские специалисты, а создание центра высоких технологий поможет дальнейшей работе по мирному атому.

«2355 метров — высота, на которой расположена столица Эфиопии — одна из самых высокогорных столиц в мире. А теперь еще это высота, с которой хорошо видны горизонты сотрудничества России с Глобальным Югом. Сближает страны не только участие в БРИКС, куда республика вступила в прошлом году. Россия и Эфиопия единым фронтом выступают против героизации нацизма и фашизма, с которым эфиопы начали борьбу одними из первых», — отметил корреспондент «Известий».

В годы Второй мировой войны Эфиопия сражалась с фашистской Италией. И День Победы в этом году высшее руководство республики намерено встретить в Москве. А о последних новостях из Аддис-Абебы будет рассказывать новый африканский филиал российского информационного агентства. Это первое отечественное СМИ, которое будет вещать на амхарском языке — официальном языке Эфиопии.