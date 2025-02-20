Первый и единственный мэр Петербурга: 25 лет со дня смерти Анатолия Собчака

В Петербурге президент возложил цветы к могиле первого мэра Ленинграда Анатолия Собчака. Прошла четверть века со дня его смерти, но все помнят, что именно при нем город вновь обрел свое имперское имя, по сути избежал новой революции и смог с минимальными потерями пережить сложнейшие времена в истории страны. О политике, который стал символом перемен, рассказал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

У памятника Анатолию Собчаку — родные политика и его команда, те, кто работал с ним бок о бок. Президента встречает вдова мэра, глава государства тепло приветствует Людмилу Нарусову. По алее вместе они идут к собравшимся на памятную церемонию и возлагают цветы.

Среди тех, кто собрался почтить память политика, — его внук Платон. О своем дедушке он, конечно, знает только по рассказам.

«Мне мама всегда рассказывает, что он был великим человеком, делал хорошие вещи, был очень увлекательным. Рассказывал ей про разные истории, очень интересные мифы», — рассказал внук Анатолия Собчака.

«Возвратившему имя городу» — написано на памятнике. Когда произошло это историческое событие, Владимир Путин уже был в команде Собчака. И вместе они прошли долгий нелегкий путь. Президент очень тепло вспоминает своего учителя и наставника.

«Я с ним ездил вместе, скажем, по регионам России в ходе различных предвыборных мероприятий общенационального характера и значения, и иногда думал: „Зачем мы сюда идем? Ничего хорошего нам ждать здесь не приходится“. И когда заходили в зал, я думал про себя: „Я прав“, потому что как только он появлялся в зале, зал гудел — вот прямо честно говорю, а выходил он под аплодисменты. Это было удивительно!» — заявил президент России Владимир Путин.

В начале 90-х Собчак был так же популярен, как Ельцин и академик Лихачев. Ему предлагали баллотироваться в президенты, а он вернулся в Ленинград. В него поверили миллионы людей. Это благодаря ему во время путча в Ленинграде не прозвучало ни одного выстрела, это он, используя личные знакомства с мировыми лидерами, спасал город от голода декабре 1991-го.

«Ему приходилось решать самые разные вопросы, в том числе множество насущных, текущих, хозяйственных. ежедневно буквально в ручном режиме занимаясь жизнеобеспечением Петербурга, он много уделял этому внимания. На его долю пришелся вал проблем и оставшихся прежнего времени, и новых, когда многое нужно было создавать с нуля», — заявил президент России Владимир Путин.

«Великий город с областной судьбой», как писал о Петербурге Даниил Гранин, начинает закреплять за собой статус культурной столицы именно при Собчаке.

«Он воспринимал пост мэра не просто как административную должность, а смотрел шире, смотрел в будущее. Город развивался и возрождался как открытый и современный, как настоящая культурная и историческая столица России», — заявил президент России Владимир Путин.

Но Собчак в истории страны — больше, чем просто градоначальник.

«Он никогда не выступал за разрушение нашего бывшего общего Отечества, никогда. Его фраза, по-моему, стала уже известной в отношении властных элит некоторых республик бывшего Советского Союза. Он так и говорил, причем публично: „Уходите, если хотите уходить из Советского Союза — уходите с тем, с чем пришли в Россию“. И звучит это сегодня пророчески», — заявил президент России Владимир Путин.

Сегодня Петербург вспоминал своего первого и единственного мэра. Зал филармонии встал, когда зазвучал гимн Великому городу и, конечно, его мэру.