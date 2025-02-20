Украинские боевики за сутки 19 раз обстреляли ДНР

Всего было выпущено 63 единицы различных боеприпасов.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Украинские войска 19 раз за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Погиб один человек, сообщил Telegram-канал представительства региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
На горловскоим направлении всего зафиксировано 19 атак, выпущено 63 единицы различных боеприпасов. Помимо этого, украинские боевики повредили два объекта гражданской инфраструктуры, жилое домостроение и автомобиль.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства противовоздушной обороны уничтожили четыре дрона ВСУ над территорией Республики Крым в период с 22:25 до 23:10 по московскому времени.
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